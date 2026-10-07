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Zafer Partisi, Ümit Özdağ'ın 456 günde 242 gününü Ankara dışında geçirdiğini bildirdi

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Zafer Partisi, Ümit Özdağ'ın 456 günde 242 gününü Ankara dışında geçirdiğini bildirdi
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Zafer Partisi, Ümit Özdağ'ın tahliyesi sonrası 456 günlük süreçte 242 gününü Ankara dışında geçirdiğini bildirdi. Açıklamaya göre Özdağ, Ankara dışında en fazla İstanbul'da bulundu, burada 85 gün geçirdi ve 15 gününü yurt dışında geçirdi.

(ANKARA) - Zafer Partisi'nden yapılan açıklamada, Genel Başkan Ümit Özdağ'ın tahliyesinin ardından geçen 456 günlük süreçte 242 günü Ankara dışında geçirdiği bildirildi. Açıklamada, yer alan verilere göre Özdağ, Ankara dışında en fazla İstanbul'da bulunurken, 15 gününü de yurt dışında geçirdi.

Zafer Partisi'nden yapılan açıklamada, Genel Başkan Ümit Özdağ'ın tahliyesinin ardından geçen 456 günlük dönemde gerçekleştirdiği ziyaret ve saha programlarına ilişkin bilgi paylaşıldı.

Açıklamaya göre Özdağ, 456 günlük sürenin 242 gününü Ankara dışında geçirdi. Bu sürede farklı kentlerde vatandaşlar, esnaf, gençler, işçiler, sivil toplum kuruluşları ve farklı meslek gruplarıyla bir araya gelen Özdağ, ziyaretlerinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve partisinin politikalarını anlattı.

ANKARA DIŞINDA EN FAZLA İSTANBUL'DA BULUNDU

Özdağ, Ankara dışında geçirdiği 242 günün 85 gününü İstanbul'da geçirdi. Özdağ, Muğla'da 27 gün, Antalya'da 14 gün, Bursa'da 13 gün, İzmir'de 10 gün, Adana ve Burdur'da 8'er gün, Kayseri ve Samsun'da ise 5'er gün bulundu.

Özdağ; Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Konya, Mersin ve Erzurum'da 3'er gün; Aydın, Giresun, Kocaeli, Malatya, Manisa, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Sivas ve Zonguldak'ta 2'şer gün; Aksaray, Amasya, Bolu, Isparta, Kilis, Rize, Şanlıurfa ve Trabzon'da ise 1'er gün program gerçekleştirdi.

Partinin açıklamasında, Özdağ'ın söz konusu 456 günlük dönemin 15 gününü de yurt dışında geçirdiği belirtildi.

Kaynak: ANKA
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