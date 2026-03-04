Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aslan'dan "Deprem Haftası" Açıklaması: "Mesele Siyaset Üstüdür Ancak Sorumluluk Siyasidir"

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, "Deprem Haftası" dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'nin deprem gerçeğiyle yüzleşmesi gerektiğini belirterek, "Bu mesele siyaset üstüdür ancak sorumluluk siyasidir" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla video mesaj yayımladı.

Türkiye'nin birçok fay hattının üzerinde bulunduğunu bu nedenle 1-7 Mart Deprem Haftası'nın basit bir bilgilendirme aralığı ya da farkındalık etkinliği olmadığını vurgulayan Aslan, "Her büyük depremden sonra ders çıkaracağız deniliyor. Peki soruyoruz, hangi ders çıkarıldı" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin depreme hazır olduğu söylenemez"

Toplanma alanlarının imara açıldığını, vatandaşlardan toplanan deprem vergilerinin akıbetinin belli olmadığını kentsel dönüşüm adı altında riskli alanların değil, rantı büyük bölgelerin dönüştürüldüğünü, denetim mekanizmalarının siyasi ve ekonomik baskılar altında zayıflatıldığını kaydeden Aslan, "Öldüren deprem değildir. İhmal öldürür, plansızlık öldürür, bilime kulak tıkamak öldürür, rant öldürür" değerlendirmesinde bulundu.

6 Şubat depremlerinden sonra vatandaşlar tarafından toplanan yardımların bile nitelikli bir operasyonla depremzedelere ulaştırılamadığını ifade eden Aslan, yüz binlerce depremzedenin hala konteyner kentlerde yaşadığını, bu tablo karşısında Türkiye'nin depreme hazır olduğunun söylenemeyeceğini vurguladı.

Güvenli ve depreme dirençli kentlerin mümkün olduğunu dile getiren Aslan, tüm riskli yapı stokunun şeffaf şekilde envanterinin çıkarılması, deprem vergilerinin nerelere harcandığının kamuoyuna açıklanması, kentsel dönüşümün rant değil risk öncelikli yapılması, yerel yönetimler ve merkezi idare arasında siyasi ayrım gözetilmeksizin koordinasyon sağlanması, afet yönetiminin liyakat esasına göre yeniden yapılandırılması gerektiğini belirtti.

"Bu mesele siyaset üstüdür ancak sorumluluk siyasidir" diyen Aslan, Deprem Haftası'nın sadece bir anma değil, bir uyarı haftası, bir milat olmasını istedi."

Kaynak: ANKA