Zafer Partisi 'Hukuk Dersleri' Çalışmasının İlkini Zafer Otağı'nda Gerçekleştirdi

Haber: Zuhal Çiloğlan- Kameraman: Onur DURSUN

(İSTANBUL) - Ümit Özdağ'a Özgürlük Platformu, "Hukuk Dersleri" çalışmasının ilkini Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi yakınında kurulan Zafer Otağı'nda gerçekleştirdi. Özdağ'ın mektubunun okunduğu etkinlikte konuşan Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu, "Silivri Hukuk Dersleri dendiği zaman hakikaten çok etkilendim. Bunu sadece burada bulunanlar değil düşman ceza hukukunu uygulayan, adeta hukuku siyasetin sopası gibi kullananların öğrenmesi ve dinlemesi gerekiyor" diye konuştu.

Ümit Özdağ'a Özgürlük Platformu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda 119 gündür Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutukluluğunu protesto etmek için Silivri Cezaevi yakınında kurulan Zafer Otağı'nda "Hukuk Dersleri" çalışmasının ilkini gerçekleştirdi.

Özdağ'ın mektubu okundu

Etkinlikte Zafer Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ulaş Öztürk, Ümit Özdağ'ın mektubunu okudu. Özdağ mektubunda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 19 Mayıs. İstiklal Harbimizi fiilen başlatmak için ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı gün. Mustafa Kemal Paşa, 1917'de Osmanlı Devleti'nin de içinde olduğu ittifakın yenileceğini öngörmüştür. 20 Eylül 1917'de Talat Paşa, Enver Paşa ve İttihat ve Terakki Cemiyeti Merkezi umumi üyelerine bir mektup yazarak Almanya, Avusturya-Macaristan ile birlikte Osmanlı Devleti'nin de savaşı kaybettiğini; savaş sonunda, Anadolu'nun sefaletini, halkın açlık ve umutsuzluğunu, bürokrasinin çürümüşlüğünü ifade etmiştir.

Galip devletlerin Osmanlı topraklarına ilişkin planlarını gören Mustafa Kemal Paşa, 1917 sonbaharından itibaren, dünya harbinden sonra Anadolu'da başlayacak ikinci bir savaşın fikri hazırlıklarına başlamıştır. Türk süngüsü ile Türk milleti aynı hatta gelince, ordunun direnişinin yanında milletin direnişinin de başlayacağını, hatta ordu direnmese bile Türk milletinin direneceğini öngörmüştür. Gerçekten de Kilis halkı savaşmıştır. Antep, Gazi; Maraş, Kahraman; Urfa böyle Şanlı olmuştur.

Mustafa Kemal Paşa, 1. Dünya Savaşı bitmeden Anadolu'da direnç noktaları oluşturmak üzere hazırlıklara başlamıştır. Mondros Mütarekesi sonrasında İskenderun'da İngiliz ordusunun sahile çıkmasına izin vermeyeceğini ifade edince Sadrazam tarafından görevden alınarak İstanbul'a çağrılmıştır. Adana'da milli mücadele için temaslar yapan Mustafa Kemal, 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa Garı'nda trenden inmiştir.

Haydarpaşa Garı, yenilen ve işgal edilen imparatorluğun değişik bölgelerinden İstanbul'a gelen yenik bir ordunun subay ve askerleriyle dolu ve karmakarışıktır. Bir çavuş, Mustafa Kemal'i trenden inerken görür, tanır ve haykırır:

-'Dikkat, gelen Mustafa Kemal Paşa'dır, selam dur!'

Tüm Haydarpaşa Garı Cihan Harbi'nin bu kahraman ve meşhur komutanının ismini duyunca hazırola geçer. Mustafa Kemal 'dikkat' çeken çavuşun yanına yürür ve sorar :

-'Nerede beraberdik?'

-'Çanakkale'de.'

Mustafa Kemal, Çanakkale'den sonra çavuşa tekrar emir verir.

-'Emir geçir, herkes köyüne, memleketine silahı ile gitsin, bir şekilde silahını götürsün.'

'Emir geçir' yüksek sesle değil, emri kulaktan kulağa ver demektir. Çavuş emri geçirir. Kısa bir süre içinde Haydarpaşa'daki askerler silahları ve cephaneleri ile birlikte evlerine ve köylerine doğru yola çıkarlar. 6 ay sonra Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919'da, silahlarıyla kendisini bekleyen askerler ile ordu kurmak için Samsun'a çıkacaktır. Türk Milleti! Gelen Mustafa Kemal Paşa'dır, selam dur!"

"Hukuk derslerini, düşman ceza hukukunu uygulayan ve hukuku siyasetin sopası gibi kullananların öğrenmesi ve dinlemesi gerekiyor"

Özdağ'ın mektubunun okunmasının ardından Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu kısa bir konuşma yaptı. Şehirlioğlu, "Silivri Hukuk dersleri dendiği zaman hakikaten çok etkilendim. Bunu sadece burada bulunanlar değil düşman ceza hukukunu uygulayan, adeta hukuku siyasetin sopası gibi kullananların öğrenmesi ve dinlemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bunun için bu davetimizi kırmayarak bize onur veren ve bilgilerinden faydalanacağımız, Silivri Hukuk Derslerinin birincisinde bizim misafirimiz olan Sayın Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız Hocama da ayrıca teşekkür ediyorum. Biraz önce hocamın yanındaydım. Herkese de selam ve sevgilerini iletiyorum" dedi.

"Hukuku otoriterleştirirseniz siz-biz ayrımı olur"

Etkinliğe konuk olarak katılan Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız, Türkiye'deki hukuk sistemini eleştirerek, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağı'n başına gelen durumun herkesin başına gelebileceğini söyleyedi. Yıldız, "Artık otoriter rejimlerden farklı olarak hukuku otoriterleştirdiğinizde siz, ben ayrımı yok artık. Suçun da bir önemi yok artık. Herkesin başına gelir. Siz bu şekilde uygulamaya devam ederseniz. Mutlaka hepimiz bunda mağdur oluruz. Bu bir mağduriyettir gerçekten" diye konuştu.