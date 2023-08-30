Zafer Bayramı'nda Allahuekber Dağları'ndaki şehitler için yürüdüler

ERZURUM merkez ve Oltu ilçesindeki doğaseverler, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Allahuekber Dağları'nda şehitler için yürüdü.

ERZURUM merkez ve Oltu ilçesindeki doğaseverler, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Allahuekber Dağları'nda şehitler için yürüdü. 20 kilometre yol katederek 3 bin 120 metre yükseklikteki şehit mezarlarına ulaşan grup üyeleri, İstiklal Marşı okudu, dualar etti.

Erzurum Yürüyüş Grubu ile Oltu ilçesinde bir grup doğasever, Zafer Bayramı dolayısıyla 22 Sarıkamış Harekatı sırasında binlerce askerin donarak şehit olduğu Allahuekber Dağları'na yürüdü. Şenkaya ilçesine bağlı İğdeli Mahallesi'nden sabah saatlerinde yürüyüşe başlayan grup, yaklaşık 20 kilometrelik etabı geçerek 3 bin 120 metre yükseklikteki Allahuekber Dağları'nın zirvesindeki şehit mezarlarını ziyaret etti. Allahuekber Dağları'nda şehit olanlar ve diğer şehitler ile hayatını kaybeden gaziler için dua eden yürüyüş grubu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda şehit mezarlarını ziyaret etmek istediklerini belirtti.

Erzurum Yürüyüş Grubu üyesi Ziya Amil, "Bu kutlu günde bütün şehitlerimizi, komutanlarımızı Gazi Mustafa Kemal Paşamızı rahmetle anıyoruz" dedi.

Yürüyüş grubunda yer alan Alparslan Yılmaz, "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Allahuekber Şehitliği'ne yürüyüş yaptık. Yürüyüşün amacı bu büyük zaferi bu büyük şehitlikte, ülkemizi bizlere emanet eden şehitlerimizi ve gazilerimizi yad etmekti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını rahmet ve şükranla anıyoruz" diye konuştu.