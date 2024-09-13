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Ankara Devlet Tiyatrosu'nun 'Yüzyıllık Destan' Üçlemesi Gaziantep'te Sahne Alacak

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Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen 'Yüzyıllık Destan' üçlemesinin 'Yüzyıllık Destan Ateş' ve 'Yüzyıllık Destan Savaş' oyunları, Gaziantep Kültür Yolu Festivali'nde sanatseverlerle buluşacak. İlk oyun 14 Eylül, ikinci oyun ise 15 Eylül'de izlenebilecek. Büyük önder Mustafa Kemal Paşa'yı Emre Başer canlandırıyor.

Cumhuriyetin 100. yılında Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Yüzyıllık Destan" üçlemesinin iki oyunu "Yüzyıllık Destan Ateş" ve "Yüzyıllık Destan Savaş", Gaziantep Kültür Yolu Festivali kapsamında sanatseverlerle buluşacak.

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Haluk Özenç'in yazdığı, Barış Erdenk'in yönettiği, proje koordinatörlüğünü Gonca Eryiğit'in üstlendiği serinin ilk oyunu Yüzyıllık Destan Ateş, 14 Eylül saat 20.00'de, yine Özenç'in yazdığı, Erdenk'in yönettiği, proje koordinatörlüğünü Mehmet Demiralp'in yaptığı serinin ikinci oyunu Yüzyıllık Destan Savaş ise 15 Eylül saat 20.00'de Şehit Kamil Sahnesinde izlenebilecek.

Yüzyıllık Destan üçlemesinde büyük önder Mustafa Kemal Paşa'yı bu rolüyle birçok ödül kazanan DT Genel Müdür Yardımcısı Emre Başer canlandırıyor.

Dekor tasarımını Emre Satı, kostüm tasarımını Özge Akarsu ve Özge Şenol, ışık tasarımını Osman Uzgören ve Mustafa Bal'ın yaptığı oyunların koreografisini Sibel Erdenk üstlenirken, müzikler ise Gürkan Çakıcı'ya ait.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel

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