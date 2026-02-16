"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Eskişehir'de yapılacak konutların kurası çekildi

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Eskişehir'de inşa edilecek 6 bin 55 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi."

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen kura töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hasan Suver, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetiminde, vatana ve millete hizmet etme aşkıyla çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin deprem gerçeğiyle karşı karşıya olduğunu belirten Suver, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin yapı stoku maalesef deprem ve iklim değişikliğine karşı koyacak binalardan müteşekkil değil. Yaklaşık 5 milyon 500 bin konutun dönüşmesi gerekiyor. Bundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız bu seferberliği başlattı. 'Ev Sahibi Türkiye' projesiyle 500 bin konut tamamlandıktan sonra arkası gelecek. Biz bunları yapabiliriz. Bunun ispatını 6 Şubat'tan sonra yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Aşk ile çalışan yorulmaz' anlayışı ve 'Son depremzede evine girmeden bize rahat yüzü yok' talimatıyla işe giriştik."

Suver, Cumhur İttifakı'nın "Türkiye Yüzyılı" hedefine değinerek, "Mustafa Kemal Atatürk bize Cumhuriyeti kurdu. Biz de 21. yüzyılda Türkiye'yi yeniden 'Büyük Türkiye' yapma hedefiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışıyoruz." dedi.

Suver, kura sonucunda hak sahibi olan vatandaşları tebrik ederek, TOKİ projelerinin devamının geleceğini bildirdi.

"Büyük devlet vatandaşına, milletine sahip çıkar"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ise sosyal konut projesinin hayırlı olmasını diledi.

Projenin 24 Ekim 2025'te tanıtıldığını anımsatan Destici, "Büyük devlet vatandaşına, milletine sahip çıkar. Bugün Eskişehir ayağının kura çekimini gerçekleştiriyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Destici, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından devletin ilgili kurumlarıyla hızlı şekilde harekete geçtiğini belirterek, "3 yıl gibi kısa bir sürede 455 bin konut, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın tamamına teslim edildi." ifadesini kullandı.

Projede şehit aileleri, gaziler, engelliler, emekliler ve gençler için kontenjan ayrıldığını anlatan Destici, nüfus artış hızındaki düşüşün milli güvenlik meselesi olduğunu kaydetti.

Eskişehir Vali Vekili Yakup Güney de 6 farklı kategoride 55 bin 249 geçerli başvuru arasından hak sahiplerinin belirleneceğini söyledi.

Güney, projenin hayırlı olmasını dileyerek, "İlimizde güvenli şehirleşmeye katkı sağlayacak, vatandaşlarımızın depreme dayanıklı ve modern yapılarda yaşamlarını sürdürmelerine imkan sunacak projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

TBMM Yapay Zeka Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ise kurada ismi çıkmayan vatandaşlara umutlarını korumalarını tavsiye ederek, "Biz burada olduğumuz sürece, Sayın Cumhurbaşkanımız devletin başında olduğu müddetçe, 500 binin üzerine binlerce, milyonlarca konutu yapıp sizleri ev sahibi yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan da kura çekiminin aileler için büyük anlam taşıdığını vurgulayarak, her kuranın bir ailenin yıllardır kurduğu yuva hayalinin gerçeğe dönüşmesi olduğunu dile getirdi.

Gürcan, sosyal konut projeleriyle yüz binlerce vatandaşın ev sahibi olduğunu dile getirerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen 500 bin sosyal konut projesi, sosyal devlet anlayışının en somut göstergelerinden biridir." diye konuştu.

TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur da vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak ve şehirleri daha güvenli hale getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

Türkiye genelinde 81 ilde toplam 1 milyon 757 bin konuta ulaştıklarını aktaran Sungur, 1633 şantiyede 430 bin konut ve sosyal donatının inşasının sürdüğünü, yüz binlerce konutun da proje ve tasarım aşamasında olduğunu ifade etti.

Sungur, Eskişehir'de yaklaşık 67,5 milyar liralık yatırımla 15 bin 792 konut, stadyum, cami, eğitim, sağlık ve diğer sosyal donatı projelerini hayata geçirdiklerini, kente ayrıca 2 millet bahçesi kazandırıldığını kaydetti.

Dua edilmesinin ardından kura çekiminin gerçekleştirildiği programa, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, diğer ilgililer ile gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.