Yüzüne kimyasal atılan Sultan'da iz kalıp kalmayacağı adli tıp raporuyla belirlenecek

ANKARA (DHA) - ANKARA'da, işe giderken önünü kestiği eski kız arkadaşı Sultan S.'yi (27) silahla tehdit edip, yüzüne kimyasal madde atarak yaralayan Soner Bolat (31), 21 yıl 6 ay hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davada, "Sultan'dan ve bütün kadınlardan özür diliyorum" dedi. Sultan S.'nin yüzünde iz kalıp kalmayacağının belirlenmesi için adli tıp kurumundan rapor alınmasına karar verilirken, sanığın tahliye talebi reddedildi.

Sultan S., gördüğü şiddet nedeniyle 2 yıl önce ayrıldığı erkek arkadaşı Soner Bolat'ın bir araya gelme isteğine olumsuz cevap verdi. Bolat, bunun üzerine 5 Ocak'ta işe giderken Sultan S.'nin yolunu elinde silahla kesip, "Senin bugün işin bitecek, benden kurtulamazsın, seni öldüreceğim" diyerek tehdit etti. Soner Bolat, kaçmaya çalışan Sultan S.'yi yakalayıp, yakındaki çocuk parkına götürdü ve yüzüne, cebinden çıkardığı şişede bulunan kimyasal madde lavabo açıcıyı attı. Yaralanan Sultan S., Bolat'ın elinden kurtularak hastaneye gitti, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Soner Bolat, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.