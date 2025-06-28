Yusufeli'nde Asırlık Geleneğe Sahip Çıkıldı: Afat Kurbanı Kesildi

Yusufeli'nde Asırlık Geleneğe Sahip Çıkıldı: Afat Kurbanı Kesildi
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Artvin'in Yusufeli ilçesinde afat kurbanı kesilerek, katılanlara yapılan yemek ikram edildi. Eski milletvekili Erkan Balta, geleneğin yaşatılması gerektiğini vurguladı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde afat kurbanı kesildi.

Yüncüler köyüne bağlı Ada Yaylası'nda afetlerden korunmak amacıyla kesilen kurban etinden yapılan yemek, katılanlara ikram edildi.

Eski AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, köy muhtarlığının organizasyonunda gerçekleştirilen asırlık geleneğin bundan sonraki yıllarda da yaşatılmasını temenni etti.

Muhtar Zihni Taş ise asırlar öncesine dayanan geleneği, gelecek kuşaklara aktarmanın gayreti içinde olduklarını kaydetti.

Etkinliğe, Yusufeli Kaymakamı Salih Başara, Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, bazı kamu kurumlarının ve meslek örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
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