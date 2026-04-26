Yusufeli'nde 200 yıllık boğa güreşleri festivali coşkuyla yapıldı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde boğa güreşleri kültürünü yaşatmak için düzenlenen "Yusufeli Geleneksel Derekapı Boğa Güreşleri Festivali" yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Yaklaşık 200 yıllık bir geçmişe sahip boğa güreşleri kültürünü yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Yusufeli Belediyesi tarafından Orman Parkı Boğa Güreşleri Arenası'nda düzenlenen ve 4 gün boyunca devam eden güreşlerde Artvin, Erzurum ve Rize'den 227 boğa yer aldı.

Binlerce kişinin izlediği güreşlerde boğalar ağırlıklarına göre "deste", "ayak", "küçük orta", "orta", "büyük orta", "baş altı", "baş" ve "süper baş" kategorilerinde arenaya çıktı.

Gece geç saatlere kadar süren güreşlerin son gününde "orta", "büyük orta", "baş altı", " baş" ve "baş" kategorilerinde 74 boğa arenaya çıktı.

Ağırlıkları 320 ile 950 kilogram arasında değişen ve yıl boyunca özel olarak beslenen boğalar, seyircilere heyecan dolu anlar yaşattı. Hakemler gözetiminde yapılan müsabakalarda olası yaralanmalara karşı veteriner hekimler de hazır bulundu.

Dereceye giren boğa sahiplerine 1 milyon 80 bin lira para ödülü dağıtılırken, güreşlerin en prestijlisi baş kategoride şampiyon olan boğa sahibi ise 150 bin lira ile ödüllendirildi.

Yusufeli Belediye Başkanı Barış Demirci, AA muhabirine, festivalin geçmişten gelen köklü bir geleneğin yaşatılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Derekapı boğa güreşlerinin geçmişte yaylaya çıkmadan önce boğaların birbirini tanıması amacıyla yapılan etkinliklerin zamanla festivale dönüşmesiyle bugünkü halini aldığını ifade eden Demirci, organizasyonun hem kültürel hem de sosyal yönüyle bölge için önemli bir değer olduğunu vurguladı.

Dört gün süren festival boyunca 227 boğanın arenada mücadele ettiğini kaydeden Demirci, güçlü bir ekip çalışmasıyla organizasyonun sorunsuz şekilde tamamlandığını söyledi.

Katılımın beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini dile getiren Demirci, 10 binin üzerinde vatandaşın etkinliği takip ettiğini, tribünlerin tamamen dolduğunu ve çok sayıda kişinin de alan dışında kaldığını aktardı.

Festivalin yalnızca il ve çevresiyle sınırlı kalmadığını belirten Demirci, Türkiye'nin farklı illerinden gelen ziyaretçilerin de etkinliğe yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

Balıkesir, Iğdır, Malatya ve Kocaeli başta olmak üzere birçok ilden gelen misafirlerin geceyi bölgede geçirerek güreşleri takip ettiğini kaydeden Demirci, bu durumun birlik ve beraberliği güçlendirdiğini söyledi.

Demirci, boğa güreşlerinin bölge halkı tarafından sahiplenilen önemli bir kültür olduğunu belirterek, bu geleneği yaşatmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.