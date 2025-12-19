Haberler

Sivas'a yapılacak aşevinin protokolü imzalandı
İş insanı Yusuf Ziya Kurt, Türk Kızılay'ın Sivas'ta gerçekleştireceği aşevi projesine destek vererek tadilat ve tefrişat masraflarını üstlendi. Aşevi, yardıma muhtaç kişilere günlük yemek servisi yapacak.

İş insanı Yusuf Ziya Kurt, Türk Kızılay tarafından Sivas'ta hayata geçirilecek aşevi projesine destek vererek binanın tadilat ve tefrişat masraflarını üstlendi.

Türk Kızılay Sivas Şubesi'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Kurt, Türk Kızılay Sivas yöneticilerine kendisine böyle bir imkan verdikleri için teşekkür etti.

Sivas'a kazandırılacak aşevinin, babası Aydın ve annesi Semra Kurt'un isimlerini taşıyacağını belirten Kurt, "Bugün güzel bir hizmete imza atmak üzere bir araya geldik. Başta Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Sarılar, Sivas Şube Başkanı Ömer Sepet ve Kadın Kolları Başkanı Emel Dinçer'e teşekkür ediyorum. Böyle bir hayırlı hizmete vesile olmanın mutluluğunu yaşıyorum." dedi.

Türk Kızılay Sivas Şube Başkanı Sepet ise aşevinin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde bulunan tek katlı binada hizmet vereceğini belirtti.

Tadilat maliyetinin tamamının iş insanı Yusuf Ziya Kurt tarafından karşılanacağını dile getiren Sepet, "Sivas il merkezindeki yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara ve evde bakıma muhtaç kişilere aşevinde yapılacak yemeklerin günlük olarak ulaştırılmasını amaçlıyoruz. Başlangıçta 250 kişiyle hizmete başlayacağız, sistem oturduktan sonra kapasitemizi 1000 kişiye çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kurt ve Sepet tarafından protokol imzalandı.

