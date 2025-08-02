Yurt Genelinde Sıcaklıklar 40 Derecenin Üzerine Çıkıyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de mevsim normallerine düşen hava sıcaklıkları kısmi olarak artış gösterdi. Bugün 7 ilde sıcaklık 40 derecenin üzerine çıktı.

Hava sıcaklığının mevsim normallerine kademeli olarak düştüğü yurt genelinde bugün 7 ilde termometreler 40 derecenin üzerini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar kademeli olarak mevsim normallerine düşüyor.

Bugün en yüksek sıcaklık, 43,8 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde kayıtlara geçti. Bu ilçeyi 43 dereceyle Siirt'in Kurtalan ilçesi, 42,5 dereceyle Mardin'in Dargeçit ilçesi, 41,5 dereceyle Batman'ın Hasankeyf ilçesi, 41 dereceyle Diyarbakır'ın Bismil ilçesi, 40,3 dereceyle Aydın'ın Karpuzlu ilçesi ve 40,1 dereceyle Hatay'ın Hassa ilçesi takip etti.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
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