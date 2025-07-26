Yurt Genelinde Sıcaklık 40 Derecenin Üzerine Çıktı

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde bugün termometreler, 27 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrediyor.

Sıcaklıklar, Şırnak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Gaziantep, Batman, Kilis, Antalya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Muğla, Adana, Aydın, Burdur, Denizli, İzmir, Manisa, Eskişehir, Elazığ, Edirne, Malatya, Balıkesir, Bingöl, Hatay, Mersin ve Tunceli'de gölgede ve yerden 2 metre yükseklikteki siper içinde yapılan ölçümlerde 40 derecenin üzerinde ölçüldü.

Söz konusu 27 ilde sıcaklık ilçelere göre 40 ile 48,9 derece aralığında seyretti.

Yurt genelinde bugün en yüksek sıcaklık 48,9 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde ölçüldü.

Sıcaklıklar, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 48,7 derece, Şırnak'ın Silopi ilçesinde 48,5 derece ve Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 48,3 derece olarak kayıtlara geçti.

Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle Türkiye'nin Avrupa'nın birçok bölgesinden daha sıcak olduğu belirtildi.