Yurt Genelinde Hava Sıcaklıkları 40 Derecenin Üzerine Çıktı

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Bugün öğleye kadar Şırnak, Siirt, Mardin ve Diyarbakır'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederek 40 derecenin üzerine çıktı. En yüksek sıcaklık Şırnak'ın Silopi ilçesinde 42,5 derece olarak ölçüldü.

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, bugün öğleye kadar 4 kentte 40 dereceyi aştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, günün ilk yarısında en yüksek sıcaklık, Şırnak'ın Silopi ilçesinde 42,5 derece olarak ölçüldü.

Bunu, Siirt'in Kurtalan ilçesi 41 dereceyle ve Mardin'in Nusaybin ilçesi ile Diyarbakır'ın Bismil ilçesi 40,4 dereceyle takip etti.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
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