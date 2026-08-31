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Bursa Milletvekili Torun, Yeni Yol'dan istifa etti

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Cemalettin Kani Torun, Yeni Yol Partisi'nden istifa ederek bağımsız milletvekili oldu. Partinin Meclis'teki sandalye sayısı 19'a düştü; ancak Ali Yüksel'in katılımıyla grup kurma sayısına tekrar ulaşıldı.

Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, Yeni Yol Partisi'nden istifa etti.

Torun, TBMM'nin internet sitesinde "Bağımsız Milletvekili" listesinde yer aldı.

Yeni Yol Partisi'nin Meclis'teki sandalye sayısı Torun'un istifasıyla 19'a düştü. Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel'in Yeni Yol Partisi'ne katılmasıyla TBMM'de grup kurulabilmesi için gereken 20 milletvekili sayısına yeniden ulaşıldı.

Öte yandan bağımsız milletvekili sayısı 11 oldu.

Kaynak: AA
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