Yüreklere Umut Vakfının İzmir'de ağırladığı çocuklar, Elazığ'a döndü - Haberler

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Yüreklere Umut Vakfının İzmir'de ağırladığı çocuklar, Elazığ'a döndü

AA - Meriç Ürer - Güncel
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Yüreklere Umut Vakfının İzmir'de ağırladığı çocuklar, Elazığ'a döndü

İzmir depreminde yaşamını yitiren 7 yaşındaki Umut Perincek'in ailesinin kurduğu Yüreklere Umut Vakfının (YUVA) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında İzmir'de ağırladığı Elazığlı çocuklar, evlerine döndü.

ELAZIĞ (AA) - İzmir depreminde yaşamını yitiren 7 yaşındaki Umut Perincek'in ailesinin kurduğu Yüreklere Umut Vakfının (YUVA) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında İzmir'de ağırladığı Elazığlı çocuklar, evlerine döndü.

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği İzmir Ticaret Odasının desteğiyle hayata geçirilen ve 3 gün devam eden "23 Nisan'da 23 Mutluluk" etkinliği tamamlandı.

Etkinlikte 18 çocuk, İzmir'de sanat, bilim ve spor etkinliklerine katıldı.

Seher Perinçek, üç gün boyunca süren organizasyonda kendilerini yüreklendiren başta İzmir Ticaret Odası olmak üzere, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, Sun Tekstil'e, Westpark Akvaryum'a, İzmir Devlet Tiyatroları'na ve Elazığ il Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve YUVA gönüllülerine teşekkür etti.

Perinçek, Elazığ'ın Arıcak ilçesinin Üçocak beldesinden misafir ettikleri 18 öğrencinin hayatlarına mutluluk dolu anılar katmanın sevinci içerisinde olduklarını belirterek, "Hayatlarında ilkleri deneyimleyen çocuklarımız ile birlikte bu anlara ortak olduk. Çocuklarımızın gözlerindeki mutluluk bizim umudumuz. İyi ki varsınız çocuklar. Yüreklere Umut Vakfı olarak yarınlarımıza 'umut' olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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AA / Meriç Ürer - Güncel

23 Nisan, Elazığ, İzmir, Umut, Güncel, Haberler

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