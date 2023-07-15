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Yüreğir Kaymakamı Dolandırıcılık İddiasıyla Gözaltına Alındı

Güncel Haberler

Yüreğir Kaymakamı Mustafa Kılıç, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çıkarılan yakalama kararı sonucu Kılıç, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı da olayla ilgili müfettiş görevlendirdi.

Yüreğir Kaymakamı Mustafa Kılıç, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkındaki dolandırıcılık iddiaları nedeniyle İçişleri Bakanlığınca açığa alındığı öğrenilen Mustafa Kılıç hakkında yakalama kararı çıkardı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte olduğu belirlenen Kılıç'ı gözaltına aldı.

Olayla ilgili İçişleri Bakanlığının da müfettiş görevlendirdiği belirtildi.

Kaynak: AA / İbrahim Erikan - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Adana Güncel Haberler

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