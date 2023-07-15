Yüreğir Kaymakamı Dolandırıcılık İddiasıyla Gözaltına Alındı

Yüreğir Kaymakamı Mustafa Kılıç, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çıkarılan yakalama kararı sonucu Kılıç, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı da olayla ilgili müfettiş görevlendirdi.