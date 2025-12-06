Haberler

Adana'da 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, 'konuttan yağma' suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.A., jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, "konuttan yağma" suçundan hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'nın adresini tespit etti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla hükümlüyü yakaladı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
