Yüreğir Belediyesi Kan Bağışı Kampanyası Düzenledi

Yüreğir Belediyesi, Türk Kızılay Adana Şubesi işbirliğinde kan bağışı kampanyası düzenledi. Belediye personeli ve vatandaşlar kan bağışında bulunarak duyarlılık gösterdi. Kızılay yetkilileri de belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Yüreğir Belediyesi, Türk Kızılay Adana Şubesi işbirliğinde kan bağışı kampanyası düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye hizmet binası önündeki kan bağışı aracı, belediye personelinin ve vatandaşların kan bağışını kabul etti.

Kan bağışlayan vatandaşlar bu yönde duyarlılık gelişmesi çağrısında bulundu.

Kızılay yetkilileri de Yüreğir Belediyesi çalışanlarına duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.