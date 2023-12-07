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Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

7 Aralık 2023 15:00 Son Güncelleme: 15:02 Abone Ol

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, keresteciler ve mobilyacılar sitelerine ziyarette bulunarak esnafın taleplerini dinledi. Ayrıca, Dede Korkut, Güzelevler, Serinevler, Cumhuriyet, Kışla ve Akdeniz mahallelerini de gezen Kocaispir, vatandaşların sorunlarını not aldı ve yapılan çalışmaları anlattı.