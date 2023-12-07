Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi
Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, keresteciler ve mobilyacılar sitelerine ziyarette bulunarak esnafın taleplerini dinledi. Ayrıca, Dede Korkut, Güzelevler, Serinevler, Cumhuriyet, Kışla ve Akdeniz mahallelerini de gezen Kocaispir, vatandaşların sorunlarını not aldı ve yapılan çalışmaları anlattı.
Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre Kocaispir, keresteciler ve mobilyacılar sitelerine ziyarette bulundu.
Kocaispir, sohbet ettiği esnafın taleplerini dinledi.
Dede Korkut, Güzelevler, Serinevler, Cumhuriyet, Kışla ve Akdeniz mahallelerini de gezen Kocaispir, görüştüğü vatandaşların sorunlarını not aldı, ilçede gerçekleştirilen çalışmaları anlattı.