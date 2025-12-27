Haberler

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Kosova Seçimlerinde Akpm Seçim Gözlem Heyetine Başkanlık Edecek

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Kosova'da yapılacak seçimlerde Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi seçim gözlem heyetine başkanlık edecek. Emre, NATO'nun Kosova'daki KFOR Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş'ı ziyaret etti.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Kosova'da pazar günü yapılacak seçimlerde Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) seçim gözlem heyetine başkanlık edecek. Emre, Kosova temasları kapsamında NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş'ı ziyaret etti.

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Pazar günü gerçekleştirilecek Kosova seçimlerinde Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi seçim gözlem heyetine başkanlık edeceğim. Temaslarımıza KFOR Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş'ı ziyaret ederek başladık. Misafirperverliği için değerli komutanımıza ve KFOR misyonunda görev yapan asker ve sivil görevlilere teşekkür ediyorum."

