Yunus Emre Enstitüsü'nden Türk Mutfağı Yaz Okulu Programı

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen "Türk Mutfağı Yaz Okulu" programı kapsamında farklı ülkelerden gelen 13 şef, gastronomi uzmanlarının rehberliğinde Anadolu lezzetlerini tanıma fırsatı buldu.

YEE'nin farklı milletler arasında kültür köprüleri kurulması amacıyla gerçekleştirdiği "Türkçe, Türkoloji ve Tematik Yaz Okulları" programı kapsamında bu yıl 69 ülkeden 735 misafir öğrenci Türkiye'ye geldi.

Program kapsamında düzenlenen "Türk Mutfağı Yaz Okulu"na ise farklı ülkelerden gelen 13 şefe, Türk şefler ve gastronomi uzmanlarının rehberliğinde İstanbul, Konya, Gaziantep ve Şanlıurfa'nın mutfak kültürü tanıtıldı.

Gaziantep'te beyran ve yuvarlamanın yapılışı uygulamalı gösterilen şefler, Konya ve Şanlıurfa'da da yöresel mutfağı tanıma fırsatı buldu.

Programda, Anadolu yemeklerinin, yerel tarifler ve teknikler eşliğinde nasıl yapıldığı anlatılan seminerler düzenlenirken, pişirilen yemekler misafirlere de ikram edildi.

Ziyaret ettikleri şehirlerde Türk ailelerin sofrasına da konuk olan misafirler, sofra kültürünü yakından deneyimledi ve mutfak kültürüne dair mekanları ziyaret ederek uygulamalı dersler aldı.

Baklavanın nasıl yapıldığı gösterildi

İstanbul'daki gezide ise şeflere, saray mutfak kültürü ve Türk kahvesinin hikayesi anlatıldı. Yine Karaköy Güllüoğlu Yönetim Kurulu Başkanı ve baklava ustası Nadir Güllü de şeflere, baklavanın yapılışını gösterdi.

YEE Türk Mutfağı Yaz Okulu Koordinatörü Selçuk Karakılıç, AA muhabirine, Türkiye'ye gelen gastronomi uzmanlarına Türk mutfağının 2 bin yıllık tarihinin düzenlenen seminerle anlatıldığını söyledi.

Mutfak kültürünü tanıtan mekanların gezildiğini belirten Karakılıç, "Osmanlı'nın sofrası ve mutfağı konulu seminerden sonra Topkapı Sarayı'nın mutfak bölümü gezdirildi. Bu programla şunu arzuluyoruz, gelen misafirlere Türk mutfağının inceliklerini, sofra düzeninden yemeklerin çeşidine varıncaya kadar bunları anlatmak." dedi.

Karakılıç, diğer ülkelerdeki şefler ile Türk şefler arasındaki diyaloğu ve paylaşımı da geliştirmek istediklerini kaydederek, Türkiye'nin tanıtımında önemli yeri olan baklavanın nasıl yapıldığını ve nasıl tüketilmesi gerektiğini yerinde incelediklerini dile getirdi.

Temel vizyonlarına değinen Karakılıç, "YEE dünyanın 65 ülkesinde faaliyet gösteriyor. Mutfağına, sinemasına, tiyatrosuna ve müziğine kadar bir tanıtım icra ediyor. Türk mutfağı yaz okulunun esas gayesi de mutfağımızın seçkin örneklerini tanıtmak ve bu alandaki uzmanlarla bir araya gelen misafirleri birbirleriyle irtibatlandırmak." ifadelerini kullandı.

Nadir Güllü de Türk mutfağını deneyimlemek için gelen şefleri baklava kültürüyle tanıştırmaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek, "Bir ülkenin mutfağı o ülkenin kültürünün parçasıdır. Ben bir sanatkarım, ustayım. Osmanlı'dan gelen kültürü bu şekilde tanıtınca ben de yaptığım işten zevk alıyorum. İnsanlar Osmanlı'dan gelen sanatı görmüş oluyor. Baklavanın da bir sanat olduğunu görüyorlar. Ülkemi tanıtmak çok hoşuma gidiyor." şeklinde konuştu.

"Kanada'ya döndüğümde öğrencilere bu zengin mutfağı tanıtmak istiyorum"

Kanadalı şef Avi Hollo da ülkesinde bir gastronomi okulunda 18 yıldır öğretmenlik yaptığını belirterek, "Kanada'ya döndüğümde öğrencilere bu zengin mutfağı tanıtmak istiyorum. Osmanlı mutfağını öğrendim. Ustalardan püf noktaları öğreniyoruz." dedi.

Azerbaycanlı şef Aynur Ahadova ise İngiltere'den geldiğini anlatarak, "Türk mutfağını çok seviyorum. En sevdiğim tarafı güzel ve bol yerli malzeme kullanılması. İngiltere'ye burada öğrendiklerimi götüreceğim. Türk mutfağını herkes tanımalı, tatmalı, bilmeli." diye konuştu.