Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Argun: "Lübnan'da Türkiye'ye ve Türkçeye büyük bir ilgi var"

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Selim Argun, Lübnan'da Türkiye'ye ve Türkçe öğrenimine yönelik çok ciddi bir ilginin olduğunu söyledi.

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Argun, AA muhabirine Lübnan ziyareti ve enstitünün faaliyetleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Üç günlük bir Lübnan ziyareti için İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve beraberindeki Türk heyeti ile birlikte bu sabah Beyrut Havalimanı'na ulaştıklarını belirten Argun, ilk randevularının Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile olduğunu ve çok güzel bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Lübnan Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşmenin ardından Yunus Emre Enstitüsüne geçtiklerini aktaran Argun, enstitünün yürüttüğü çalışmaları şu sözlerle anlattı:

"Yunus Emre Enstitümüz, dünyanın birçok ülkesinde Türkiye'nin başat kültür diplomasisi kurumu olarak hem güzel Türkçemizi hem de kültürel diplomasi üst başlığı adı altında gerçekleştirilen tüm faaliyetleri, Türk müziğini, Türk sanatını, Türk mutfağını, Anadolu'nun o güzel estetik hafızasını yurt dışına taşıma adına önemli çalışmalar yapıyor."

Dünyanın birçok coğrafyasında bu hizmetleri yürütmenin önemli olduğunu vurgulayan Argun, "Tabii dünyanın birçok coğrafyasında bu hizmetleri yapmak önemli ama gönül coğrafyamız dediğimiz, yüzyıllar boyunca birlikte aynı idare altında barış içerisinde yaşadığımız Lübnan gibi Orta Doğu'nun en güzel, en müstesna ülkelerinden bir tanesinde bu hizmetleri yapıyor olmak çok daha anlamlı." ifadelerini kullandı.

Lübnan'da Türkçe öğrenimine yüksek ilgi

Ziyaret kapsamında Lübnan'daki duruma değinen Argun, Arap ülkeleri içinde yer alan Lübnan'da Türkçe öğrenimine ve Türkiye'ye karşı olağanüstü bir ilginin bulunduğuna dikkati çekerek, "Şu anda Arap ülkeleri içerisinde Lübnan'da Türkçe öğrenimine yönelik çok ciddi bir ilginin olduğunu ifade edebilirim." dedi.

Argun, enstitüde 300'e yakın öğrencinin eğitim aldığını, Türk dizileri başta olmak üzere Türk kültürüne ait her türlü gelişmenin yakından takip edildiğini, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik büyük bir muhabbet duyulduğunu vurguladı.

Lübnan halkının kendilerini Türk kültüründen ayrı görmediğini belirten Argun, şu değerlendirmede bulundu:

"Gerçekten Lübnan halkı da kendilerini kültür olarak Türk kültüründen çok ayrı görmüyorlar. Bu anlamda farklı dilleri konuşuyor olabiliriz ama aynı kültür havzasının içerisinde yaşadığımızı, jeopolitik olarak aynı bölgede, aynı büyük meydan okumalarla karşı karşıya olduğumuzu onlar da çok iyi farkında."

"Lübnan ile Türkiye arasında büyük sosyolojik benzerlikler var"

Enstitünün iki ülke ilişkilerindeki rolüne değinen Argun, Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem ile sabah yaptıkları istişarede kültürel ilişkilerin geliştirilmesinde Yunus Emre Enstitüsü'nün başat rol oynadığının vurgulandığını aktardı. Sadece halka ve öğrencilere değil, resmi kurum temsilcilerine de Türkçe dersi verildiğini belirten Argun, bu durumun stratejik öneme sahip olduğunu ifade etti.

İki ülke arasındaki ortak bağlara dikkat çeken Argun, şu ifadeleri kullandı:

"Lübnan da Türkiye gibi çok dinli, çok mezhepli bir sosyolojiye sahip. Netice itibarıyla Türkiye ile Lübnan toplumu arasında büyük sosyolojik benzerlikler var. Bizler de buradan hareketle ülkemizi, kültürümüzü, dilimizi bu topraklarda, bu coğrafyada tanıtmak için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz."

Yarın Trablusşam'a ziyaret gerçekleştirilecek

Ziyaret programının devamına ilişkin bilgi veren Argun, yarın Beyrut dışına çıkarak Trablusşam tarafına gideceklerini ve Kuzey Lübnan'daki üniversiteler ile sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geleceklerini kaydetti. Toplumun farklı kesimlerinden gelen görüşme taleplerini imkanlar ölçüsünde karşılamaya çalışacaklarını belirten Argun, cumartesi akşamı Türkiye'ye dönmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA