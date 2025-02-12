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Yunanistan, Türkiye'ye Meteor Füzesi satışını engellemeye çalıştı

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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye'ye Meteor füzesi satışının engellenmesi talebiyle Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü ancak olumsuz yanıt aldı. Fransa, füzelerin altı ülkenin konsorsiyumu tarafından üretildiğini belirterek satış engelinin pratikte mümkün olmadığını iletti.

Yunan basınına göre, Türkiye'ye Meteor füzesi satışını engellemek için hafta başında Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşen Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ret cevabı aldı. Yunanistan'da yayımlanan EFSYN gazetesinin "Fransız Meteoriti" başlıklı haberine göre, Miçotakis'in Türkiye'ye Meteor füzesi satılmaması talebine karşılık Macron'dan aldığı yanıt, Meteorların satışının engellenmesi olasılığının olmadığı yönünde oldu.

YUNANİSTAN SATIŞI ENGELLEMEKTE KARARLI

Fransa tarafı, Meteor'un altı ülkenin katılımından oluşan bir konsorsiyum tarafından üretilmesi nedeniyle uluslararası pratik olarak bunun mümkün olmadığını Miçotakis'e bildirdi. Öte yandan haberde isimsiz kaynaklara dayandırılarak Yunanistan'ın, füzelerin Ankara'ya olası satışını önlemek üzere konsorsiyumda yer alan diğer ülkelerin hükümetlerine de başvurmayı hedeflediği belirtildi.

Yunanistan, Türkiye'ye Meteor Füzesi satışını engellemeye çalıştı

RAHATSIZ OLDUKLARINI DUYURMUŞLARDI

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, 29 Ocak'ta Fransa'nın Atina Büyükelçisi Laurance Auer'e, Yunanistan'ın Türkiye'ye Meteor füzesi satılacağı yönündeki haberlerden duyduğu rahatsızlığı iletmişti. Görüş ötesi havadan havaya füze sınıfındaki Meteor, Fransa merkezli MBDA tarafından üretiliyor. Konsorsiyumda Fransa'ya ilaveten İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya ve İsveç bulunuyor.

Yunanistan, Türkiye'ye Meteor Füzesi satışını engellemeye çalıştı
Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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