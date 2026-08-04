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Türkiye-Yunanistan Yapay Zeka Hackathonu Başvuruları Başladı

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Türkiye ve Yunanistan'daki gençler arasında inovasyonu, işbirliğini ve karşılıklı anlayışı teşvik etme amacıyla düzenlenen Yunanistan-Türkiye Hackathonu İnovasyon Yarışması için başvurular başladı.

Türkiye ve Yunanistan'daki gençler arasında inovasyonu, işbirliğini ve karşılıklı anlayışı teşvik etme amacıyla düzenlenen Yunanistan- Türkiye Hackathonu İnovasyon Yarışması için başvurular başladı.

Bilişim Vadisinden yapılan açıklamaya göre, hackathon, Dışişleri ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıkları, Yunanistan Dijital Yönetişim ve Yapay Zeka ile Dışişleri bakanlıkları, Bilişim Vadisi ve Atina Ticaret ve Sanayi Odası (ACCI) bünyesindeki Atina Girişimcilik Kuluçka Merkezi (THEA) tarafından düzenleniyor.

Bu yıl hackathon, "yapay zeka" temasıyla sağlık ve biyoteknoloji alanında inovasyon, afetlere dayanıklı akıllı şehir yönetimi, sürdürülebilir tarım, kişiselleştirilmiş seyahat ve akıllı turizm alanlarında yenilikçi çözümler üretmeyi hedefliyor.

Bu kritik alanlara odaklanan yarışma, katılımcılara bugünün ve geleceğin zorluklarına yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirme fırsatı sunuyor.

Yarışmaya, 18-35 yaş arasındaki gençler, üniversite öğrencileri, genç girişimciler ve araştırmacılar başvurabilecek.

5 aydan kısa sürede tamamlanması planlanan etkinliğe fikirlerini sunan Türkiye'deki ekipler, Bilişim Vadisi'nin özel değerlendirme komitesi tarafından değerlendirilecek. Benzer değerlendirme süreci, Yunanistan'dan başvuran ekipler için THEA tarafından yürütülecek. Ardından her iki ülkeden seçilen 20'şer ekip eşleştirilerek toplam 20 karma takım oluşturulacak.

Her karma takım, iki ülkeden mentörlerin desteğiyle nihai inovatif çözüm önerisini geliştirecek. Hazırlanan projeler, ortak jüri tarafından değerlendirilecek ve 10 takım yarı finale yükselmeye hak kazanacak.

Hackathon'un yarı final etabı, 26 ve 27 Kasım'da Atina'da gerçekleştirilecek ve buradan 6 takım finale yükselecek. Final etabı ile ödül töreni ise 3 ve 4 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenecek.

Son başvuru tarihi 11 Eylül olarak belirlenen yarışmada ilk üçe giren takımlar para ödülü almaya hak kazanacak.

Kaynak: AA
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