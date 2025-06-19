Yunanistan, ABD unsurlarını İran'a karşı korumak için Girit'e Patriot konuşlandırabilir

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen olağanüstü güvenlik toplantısında, İsrail'in İran'a saldırıları çerçevesinde ülkenin hava savunma hazırlıkları gözden geçirildi.

SUDA DENİZ ÜSSÜ'NDEKİ ALTYAPI GÜÇLENDİRİLECEK

Yunan basınının aktardığına göre, Savunma Bakanı Nikos Dendias başkanlığında yapılan toplantıda, özellikle ABD unsurlarına yönelik balistik füze tehditlerine karşı Girit Adası'nda bulunan Suda Deniz Üssü'ndeki altyapının güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

AMERİKAN UNSURLARINI KORUMAK İÇİN PATRİOT KONUŞLANDIRILACAK

Bu kapsamda, Yunanistan'a ait Patriot hava savunma sistemlerinin bölgeye sevk edilmesi ve ilk aşamada Tahran'ın olası bir saldırısında hedef olabilecek Amerikan unsurlarını korumaya yönelik konuşlandırılması planlanıyor.

MİÇOTAKİS "SALDIRI TEHDİDİ" İDDİALARINI YALANLADI

Öte yandan Başbakan Kiryakos Miçotakis, bazı medya organlarında yer alan "Suda Deniz Üssü'ne yönelik saldırı tehdidi" iddialarını kesin bir dille yalanladı. Selanik'te bir radyo programına katılan Miçotakis, "Böyle bir tehdit söz konusu değil." ifadelerini kullandı.