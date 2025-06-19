Yunanistan, ABD unsurlarını İran'a karşı korumak için Girit'e Patriot konuşlandırabilir

Yunanistan, ABD unsurlarını İran'a karşı korumak için Girit'e Patriot konuşlandırabilir
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Yunanistan'ın, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından başlayan çatışma nedeniyle ABD unsurlarını Tahran'a karşı korumak amacıyla Girit'teki Suda Deniz Üssü'ne Patriot hava savunma sistemleri konuşlandırılmayı planladığı bildirildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen olağanüstü güvenlik toplantısında, İsrail'in İran'a saldırıları çerçevesinde ülkenin hava savunma hazırlıkları gözden geçirildi.

Yunanistan, ABD unsurlarını İran'a karşı korumak için Girit'e Patriot konuşlandırabilir

SUDA DENİZ ÜSSÜ'NDEKİ ALTYAPI GÜÇLENDİRİLECEK

Yunan basınının aktardığına göre, Savunma Bakanı Nikos Dendias başkanlığında yapılan toplantıda, özellikle ABD unsurlarına yönelik balistik füze tehditlerine karşı Girit Adası'nda bulunan Suda Deniz Üssü'ndeki altyapının güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

AMERİKAN UNSURLARINI KORUMAK İÇİN PATRİOT KONUŞLANDIRILACAK

Bu kapsamda, Yunanistan'a ait Patriot hava savunma sistemlerinin bölgeye sevk edilmesi ve ilk aşamada Tahran'ın olası bir saldırısında hedef olabilecek Amerikan unsurlarını korumaya yönelik konuşlandırılması planlanıyor.

Yunanistan, ABD unsurlarını İran'a karşı korumak için Girit'e Patriot konuşlandırabilir

MİÇOTAKİS "SALDIRI TEHDİDİ" İDDİALARINI YALANLADI

Öte yandan Başbakan Kiryakos Miçotakis, bazı medya organlarında yer alan "Suda Deniz Üssü'ne yönelik saldırı tehdidi" iddialarını kesin bir dille yalanladı. Selanik'te bir radyo programına katılan Miçotakis, "Böyle bir tehdit söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
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