Yunanistan Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle savunma tedbirlerini artırdı

Güncelleme:
Yunanistan, artan bölgesel gerilim ve güvenlik endişeleri nedeniyle savunma önlemlerini güçlendirerek bir Patriot hava savunma bataryasını Kerpe Adası'na, iki fırkateyni ise Güney Kıbrıs açıklarına sevk etti. Savunma Bakanı Dendias'ın GKRY'ye gerçekleştireceği ziyaret de dikkat çekiyor.

Yunanistan'ın, Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle savunma tedbirlerini artırdığı bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlerde, artan bölgesel gerilim ve güvenlik endişeleri çerçevesinde bir Patriot hava savunma bataryasının Güney Ege'deki Kerpe Adası'na sevk edildiği belirtildi.

Haberlerde söz konusu sevkiyatın hava savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve olası tehditlere karşı önleyici tedbir amacı taşıdığı ifade edildi.

Ayrıca iki Yunan fırkateyninin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) açıklarına doğru hareket ettiği, dört F-16 savaş uçağının da GKRY'ye ulaştığı aktarıldı.

Öte yandan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın bugün GKRY'ye gitmesinin beklendiği, ziyarette Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dimitrios Hupis'in de yer alacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet
