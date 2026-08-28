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Yunanistan-İsrail 3.1 Milyar Avroluk Hava Savunma Anlaşması

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Yunanistan, 'Aşil Kalkanı' projesi kapsamında İsrail ile 3,1 milyar avroluk silah alım anlaşması imzalayacak. Anlaşma 35 ayda tamamlanacak, Yunan firmaları 700 milyon avroluk kısmını üstlenecek ve mevcut sistemler İsrail yapımı hava savunma sistemleriyle entegre edilecek.

Yunanistan'ın hafta başında İsrail ile 3,1 milyar avroluk silah alımı anlaşması imzalayacağı belirtildi.

Kathimerini gazetesinin haberine göre, "Aşil Kalkanı" için Yunanistan ile İsrail arasındaki nihai anlaşma pazartesi Tel Aviv'de imzalanacak.

Anlaşmanın imzalanmasının ardından projenin 35 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Projenin 3,1 milyar avro tutarında olması ve Yunan firmalarının 700 milyon avroluk kısmını üstlenmesi öngörülüyor.

Öte yandan, Patriot gibi mevcut hava savunma sistemleriyle halihazırda var olan insansız hava araçlarının (İHA) İsrail yapımı hava savunma sistemleriyle entegre olması öngörülen proje kapsamında İsrail yapımı Spyder, Barak MX ve David's Sling gibi hava savunma sistemlerinin Yunanistan tarafından satın alınması planlanıyor.

Haberde, hava savunma sistemindeki tehdit algısının yapay zeka aracılığıyla belirlenmesinin de planlar arasında yer aldığı ve bunun Yunanistan Silahlı Kuvvetlerine tasarruf sağlayacağı ileri sürüldü.

Kaynak: AA
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