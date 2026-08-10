Yanya'da Orman Yangını: Kleftis'e Müdahale

Yunanistan'ın Yanya ilinin kuzeyindeki Koniça ilçesinin Kleftis bölgesinde orman yangını çıktığı bildirildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, bugün Yunanistan'ın Yanya ilinin kuzeyindeki Koniça ilçesinin Kleftis bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangına hem karadan hem de bir yangın söndürme helikopteri ile havadan müdahale başlatıldı.

Bugün sabah da Yunanistan'ın başkenti Atina'nın da içinde bulunduğu Attika bölgesinin doğusundaki Kuvaras'ta çıkan yangın nedeniyle Agios Stylianos yerleşim yeri tahliye edilmişti.

Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, yangının Agios Stylianos yerleşiminin çevresindeki iki işletmede hasara yol açtığı, hasarın boyutunun yangının söndürülmesinin ardından belirleneceği kaydedilmişti.

Kaynak: AA