Haberler

Yunanistan'ın Konitsa bölgesinde 1 haftadır süren yangında 629 hektar alan zarar gördü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan'ın kuzeybatısındaki Konitsa bölgesinde 31 Ağustos'tan bu yana devam eden orman yangınında 629 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Yunanistan'ın kuzeybatısındaki Konitsa bölgesinde 31 Ağustos'tan bu yana devam eden orman yangınında 629 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Atina Ulusal Gözlemevi'nin uydu verilerine göre, 31 Ağustos'tan bu yana devam eden yangında şu ana kadar 629 hektar alan zarar gördü.

Yerel medyadaki haberlere göre, Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde belirlenmiş doğal çevre koruma ağı "Natura 2000" alanında yer alan bölgede çam ormanlarını etkileyen yangın, rüzgarın şiddetini azaltmasıyla daha iyi bir seyir izlemeye başladı.

Yaklaşık 150 itfaiyeci, 10 yaya ekibi ve 48 araçla müdahale edilen yangın söndürme çalışmalarına havadan da destek veriliyor.

Özellikle Erickson tipi yangın söndürme helikopterleri, yangının güçlü olduğu noktaların kontrol altına alınması ve yeni alevlenmelerin önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangının sarp arazi ve vadilerin bulunduğu bölgede etkili olması nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle yürütülürken, dağlık alanda yangın emniyet şeritlerinin bulunmaması ekiplerin alevlere ulaşmasını zorlaştırdı.

Alevler dağın zirvesini aşarak ulaşılması güç ormanlık alanlara ilerledi ve yoğun duman Konitsa'daki yerleşim yerlerine ulaştı.

Kaynak: AA
Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız

Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Kimseye ameliyat yaptırmayız
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AHBAP'ın yıllarca depoda tuttuğu malzemeler Hatay'a gönderilecek

Toplayıp toplayıp depoda çürümeye bırakmış! Akıbetleri belli oldu
Politikacıdan ülkeyi sarsan itiraf: Seçmenlerimle belediye binasında ilişkiye girdim!

Skandal siyasetçiden itiraf: Belediyede seçmenlerimle ilişkiye girdim
Transfer için çarpıcı itiraf: Fenerbahçe 25 milyon Euro verdi, satmadık

Güne damga vuran itiraf: Fenerbahçe 25 milyon Euro verdi, satmadık
Fenerbahçe'de sezon başında ''Gitsin'' denilen 3 yıldız isim, takımın en iyisi oldu

Sezon başında ''Gitsin'' denilen 3 yıldız isim, takımın en iyisi oldu
Elif Karaarslan'a bir darbe daha! Aylık 2 milyon TL'lik gelir kapısı kapandı

Milyonluk gelir kapısı kapandı!

Okan Buruk'tan yıldız ismine özel ilgi! Yiyeceği yemeğe kadar karışıyor

Antrenmanlarda sürekli takip ediyor, yiyeceği yemeğe kadar karışıyor
Her gören aynı yorumu yapıyor: Ne gerek vardı muhtar?

Her gören aynı yorumu yapıyor: Ne gerek vardı muhtar?