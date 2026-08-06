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Kastoria'da Koyun-Çiçeği Alarmı: Kısıtlamalar Başladı

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Yunanistan'ın kuzeyindeki Kastoria ilinde bazı küçükbaş hayvan işletmelerinde "koyun-keçi çiçeği" hastalığının tespit edilmesinin ardından hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla acil tedbirler uygulanmaya başlandı.

Yunanistan'ın kuzeyindeki Kastoria ilinde bazı küçükbaş hayvan işletmelerinde "koyun-keçi çiçeği" hastalığının tespit edilmesinin ardından hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla acil tedbirler uygulanmaya başlandı.

Yunanistan Tarım Bakanlığına bağlı Kastoria Veterinerlik Müdürlüğü, Argos Orestiko Belediyesine bağlı Germa köyündeki işletmelerde, hastalığın laboratuvar testleriyle doğrulanmasının ardından il genelinde kısıtlamalar getirildiğini açıkladı.

Alınan önlemler kapsamında Kastoria ilinden canlı küçükbaş hayvanların ve bazı hayvansal ürünlerin çıkışı ile koyun ve keçi alım satımı yasaklandı.

Koruma ve gözetim bölgelerinde otlatma faaliyetleri de durduruldu.

Yetkililer, enfekte işletmenin çevresinde 5 kilometrelik koruma bölgesi ve 20 kilometrelik gözetim bölgesi oluştururken, veteriner ekiplerin denetimlerine başladığını kaydetti.

Kaynak: AA
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