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Yunanistan'da İki Bölgede Yangın: Tahliyeler Başladı

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Yunanistan'ın İnebahtı ve Mora Yarımadası'nda ormanlık ve tarım alanlarında yangın çıktı. Ekipler havadan ve karadan müdahale ederken, bölge halkı tahliye ediliyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle yangın riski artıyor.

Yunanistan'ın İnebahtı ilinde ve Mora Yarımadası'nda ormanlık ve tarım alanında yangın çıktığı bildirildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatının yaptığı açıklamaya göre, İnebahtı ilinin Makinia bölgesinde bugün öğle saatlerinde ormanlık alan ve tarım alanında yangın çıktı.

Yangına havadan ve karadan müdahale başlatılırken bölgedeki halkın tahliye edilmesi istendi.

Öte yandan Mora Yarımadası'nın İlia iline bağlı Vartholomio bölgesinde de otluk alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Yunanistan Meteoroloji Dairesinin tahminlerine göre bugün ve yarın ülkenin bazı bölgelerinde rüzgarın hızı saatte 100 kilometreye kadar çıkabilecek.

Uzmanlar ise şiddetli rüzgar nedeniyle yangın riskine karşı uyarıda bulundu.

Kaynak: AA
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