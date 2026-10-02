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Yunanistan'ın güneyinde şiddetli yağışların yol açtığı selde 2 kişi hayatını kaybetti

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Yunanistan'ın güneyinde Girit ve Oniki Adalar'da dünden beri etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu. Rodos'ta yıldırım çarpması ve Girit'te sel nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

Yunanistan'ın güney bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

Girit ve Oniki Adalar başta olmak üzere ülkenin güney kesimlerinde dünden beri devam eden şiddetli yağışlar sele neden oldu.

Sel nedeniyle çok sayıda akarsu taştı, yollar trafiğe kapandı. Birçok ev ve iş yeri su baskını sonucu hasar gördü.

Rodos Adası'nda 58 yaşında bir turist yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kötü hava şartları nedeniyle dün bir köprünün yıkıldığı, birçok yolun ulaşıma kapandığı Girit Adası'nda uzun süre kendisinden haber alınamayan 80 yaşındaki kişinin sele kapılarak hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Kaynak: AA
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