Yunanistan'dan İspanya'daki tren kazası için başsağlığı mesajı

Güncelleme:
Yunanistan yönetimi, İspanya'nın Endülüs bölgesinde meydana gelen ve 39 kişinin ölümüne neden olan kaza için taziye mesajları gönderdi. Cumhurbaşkanı Tasulas ve Dışişleri Bakanlığı, kurbanların ailelerine başsağlığı dileyerek İspanya halkıyla dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Yunanistan yönetimi, İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Kurtuba kenti yakınlarında gerçekleşen ve 39 kişinin ölümüne neden olan kaza için başsağlığı mesajları yayınlandı.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas, İspanya Kralı 6. Felipe'ye Yunan halkı adına başsağlığı mesajı gönderdi. Mesajda kazadan duyduğu üzüntüyü dile getiren Tasulas, kurbanların ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifa diledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada kazadan duyulan derin üzüntü dile getirilerek, Yunanistan'ın İspanya halkı ile dayanışma içinde olduğu ifade edildi. Açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları için başsağlığı dilendi.

Yunanistan Komünist Partisinden (KKE) yapılan yazılı açıklamada ise kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İspanya halkına başsağlığı dilenirken, Yunanistan halkının da Tempi tren kazasında benzer acılar çektiğine işaret edildi.

Kazanın nedeninin araştırılması gerektiği belirtilen açıklamada, "AB ülkelerinin neredeyse tamamında yaşanan böylesi trajedilerden sonra halkların ulaşım güvenliğine ilişkin endişe taşıması çok doğal." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, AB'nin ulaştırmaya ilişkin özelleştirme politikaları da eleştirildi.

Yunanistan'ın Larissa ili yakınlarındaki Tempi bölgesinde Şubat 2023'te aynı ray hattı üzerinde ters yönlerde ilerleyen iki trenin çarpışması sonucu yaşanan kazada 57 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
