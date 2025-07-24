Yunanistan'dan Bodrum'a Uyuşturucu Taşıyan 9 Şüpheli Gözaltında

Yunanistan'dan Bodrum'a Uyuşturucu Taşıyan 9 Şüpheli Gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'ın Kos adasından Bodrum'a uyuşturucu taşıdığı tespit edilen 9 kişi, polis operasyonuyla gözaltına alındı. Yapılan baskında 659 gram kokain ve diğer uyuşturucu maddeler ile nakit paralar ele geçirildi. 8 şüpheli tutuklandı.

YUNANİSTAN'ın Kos adasından Bodrum'a uyuşturucu taşıyan 9 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 8 şüpheli tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik ve istihbarat ekipleri 19 Temmuz'da Yunanistan'ın Kos Adası'ndan Bodrum'a uyuşturucu getirildiği bilgisini aldı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen ekipler şüphelilerin bulunduğu adrese eş zamanlı baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda 659 gram kokain, 15 gram skunk, 23 karton sigara, 4 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin TL nakit para, 3 bin 100 dolar, 1750 avro ele geçirildi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Amerikan güreşinin efsanesi Hulk Hogan, 71 yaşında hayatını kaybetti

Amerikan güreşinin efsanesi, 71 yaşında hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya'da 49 kişiyi taşıyan uçak düştü: Kurtulan yok

49 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.