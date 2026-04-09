Yunanistan'da 15 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı Geliyor

ATİNA, 9 Nisan (Xinhua) -- Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 1 Ocak 2027'den itibaren 15 yaş altı çocukların sosyal medya erişiminin yasaklanacağını açıkladı.

Miçotakis, salı günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kararın ebeveynler ve gençlerle yapılan kapsamlı görüşmelerin ardından alındığını belirtti. Bu görüşmelerde birçok kişinin, çocuklarda uyku bozuklukları, stres artışı ve aşırı cep telefonu kullanımına ilişkin endişelerini dile getirdiğini kaydetti.

"Bilimsel kanıtlar açık. Çocuklar ekran başında uzun saatler geçirdiğinde beyinleri dinlenemiyor" diyen Miçotakis, hükümetin bu "zor ama gerekli önlemi" hayata geçirmeye karar verdiğini ifade etti.

Başbakan, ilgili yasal çerçevenin 2026 yazında oluşturulacağını ve 2027 başında yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Önlemin genç nesillerin tepkisiyle karşılaşabileceğini kabul eden Miçotakis, hükümetin önceliğinin herkesi memnun etmek değil, kamu yararını gözetmek olduğunu vurguladı. Miçotakis, gençlere sosyal medyanın akıl ve beden sağlığı üzerindeki etkileri üzerine düşünme çağrısı yaptı.

Kaynak: Xinhua