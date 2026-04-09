Haberler

Yunanistan'da 15 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı Geliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ATİNA, 9 Nisan (Xinhua) -- Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 1 Ocak 2027'den itibaren 15 yaş altı çocukların sosyal medya erişiminin yasaklanacağını açıkladı.

Miçotakis, salı günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kararın ebeveynler ve gençlerle yapılan kapsamlı görüşmelerin ardından alındığını belirtti. Bu görüşmelerde birçok kişinin, çocuklarda uyku bozuklukları, stres artışı ve aşırı cep telefonu kullanımına ilişkin endişelerini dile getirdiğini kaydetti.

"Bilimsel kanıtlar açık. Çocuklar ekran başında uzun saatler geçirdiğinde beyinleri dinlenemiyor" diyen Miçotakis, hükümetin bu "zor ama gerekli önlemi" hayata geçirmeye karar verdiğini ifade etti.

Başbakan, ilgili yasal çerçevenin 2026 yazında oluşturulacağını ve 2027 başında yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Önlemin genç nesillerin tepkisiyle karşılaşabileceğini kabul eden Miçotakis, hükümetin önceliğinin herkesi memnun etmek değil, kamu yararını gözetmek olduğunu vurguladı. Miçotakis, gençlere sosyal medyanın akıl ve beden sağlığı üzerindeki etkileri üzerine düşünme çağrısı yaptı.

Kaynak: Xinhua
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu

Bir büyükşehir belediyesi daha AK Parti'ye geçti
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı

Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan endişelendiren gözdağı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik

Seçim öncesi kavga! Camları kırarak binaya girdiler
Oyuncu Miray Daner fit görüntüsüyle dikkat çekti

Miray Daner sınırları zorladı! O sahneler olay yarattı
Game of Thrones'un yıldızı Michael Patrick hayatını kaybetti

Game of Thrones'un yıldız oyuncusu hayatını kaybetti
Dünyaya rahat nefes almak haram! 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi

10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik

Seçim öncesi kavga! Camları kırarak binaya girdiler
Aslıhan Gürbüz’den ev işi isyanı

İsyan dolu sözler: En nankör iş
Sinem Ünsal’a sevgilisi Berk Cankat’tan destek: Güzel yürekli hayat arkadaşım

Gözaltı kararı olan Sinem Ünsal’a sevgilisi Berk Cankat’tan destek