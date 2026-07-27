Haberler

Yunanistan gümrük grevi: Edirne sınır kapılarında araç geçişleri durdu

Yunanistan gümrük grevi: Edirne sınır kapılarında araç geçişleri durdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan'daki gümrük memurlarının grevi nedeniyle Edirne'deki Pazarkule ve İpsala sınır kapılarından araç geçişleri durduruldu. Gurbetçiler, Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na yönlendiriliyor.

Yunanistan'daki gümrük memurlarının grevi nedeniyle Edirne'deki Pazarkule ve İpsala sınır kapılarından araç geçişleri durduruldu.

Grev nedeniyle Yunanistan'a açılan Pazarkule ve İpsala sınır kapılarından araç geçişlerine izin verilmedi.

Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a geçmek isteyen, çoğunluğunu gurbetçilerin oluşturduğu sürücüler, görevliler tarafından Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na yönlendirildi.

Almanya'ya dönen Ahmet Türkoğlu, Türkiye'den çıkış için Pazarkule Sınır Kapısı'nı tercih ettiğini belirterek, "Yunanistan tarafında grev varmış. Buradan Kapıkule'ye doğru geçeceğiz." dedi.

Fransa'ya giden Cihan Rayman da Yunanistan'daki grev nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı'nı kullanacaklarını ifade etti.

Belçika'ya giden Nesimi Can ise grev nedeniyle Yunanistan'a geçiş yapamadıklarını, bu nedenle yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Kapıkule Sınır Kapısı'na yönlendirildiklerini söyledi.

Kaynak: AA
Ahbap soruşturmasında 4. dalga! 13 kişi gözaltına alındı

Ahbap'a 4. dalga! Her şeyi başlatan ünlü iş insanı da gözaltında
Gülistan Doku soruşturmasında 15 ilde operasyon! 18 şüpheli gözaltına alındı

Türkiye'nin gözü bu dosyada! Bu sabah 18 kişi daha gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alkolmetreyi üflemeyen ehliyetsiz sürücüye 192 bin TL ceza

Tek bir hareketi 192 bin TL'ye mal oldu
Evinden tam 436 piton çıktı, artan elektrik faturası yüzünden yakalandı

Elektrik faturası artınca şüphe çekti, evinden yüzlercesi çıktı

Mersin'de yasa dışı bahis soruşturmasında 80 kişi hakkında gözaltı kararı: 20 milyarlık işlem hacmi

Yasa dışı bahis soruşturmasında 80 kişi hakkında gözaltı kararı
Aziz Yıldırım ve Mourinho arasında özel görüşme! Fenerbahçe'den sürpriz transfer

2 yıl sonra yeniden görüştüler! Mourinho'nun prensini transfer ediyor
Kızıldeniz alev alev! Husiler, Arap ülkesine kabusu yaşattı

Kızıldeniz alev alev yanıyor! Arap ülkesine kabusu yaşattılar
Alışveriş yaptığı esnaf, ünlü şarkıcıyı tanımadı

Alışveriş yaptığı esnaf, ünlü şarkıcıyı tanımadı
Siber Vatan'da dezenformasyona geçit yok: 6 bin hesaba engel

Siber Vatan'da dezenformasyona geçit yok: 6 bin hesaba engel