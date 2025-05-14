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Yunanistan'daki Deprem İstanbul ve Santorini ile İlgili Değil

Yunanistan'daki Deprem İstanbul ve Santorini ile İlgili Değil
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Yunanistan Deprem Koruma ve Planlama Örgütü Başkanı Prof. Dr. Efthimis Lekkas, Akdeniz'de meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki depremin İstanbul ve Santorini Adası'ndaki depremlerle bir bağlantısı olmadığını açıkladı. Depremin derinliğinin büyük olduğunu vurgulayan Lekkas, münferit bir deprem olduğunu belirtti.

Yunanistan Deprem Koruma ve Planlama Örgütü (OASP) Başkanı, deprem uzmanı Prof. Dr. Efthimis Lekkas, Akdeniz'de saat 01.51'de gerçekleşen 6,0 büyüklüğündeki depremin İstanbul ve Santorini Adası'ndaki depremlerle ilgisinin olmadığını ifade etti.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye konuşan Lekkas, Akdeniz'de saat 01.51'de gerçekleşen ve Girit, Rodos, Çoban, Kerpe adalarında da hissedilen deprem hakkında bilgi verdi.

Lekkas, bu depremin en büyük özelliğinin derinliğinin büyük olması olduğuna işaret etti.

Kerpe Adası'nın yaklaşık 60 kilometre güneybatısında yaşanan depremin sismik bir hareketlilik zinciri dahilinde meydana gelmediğini belirten Lekkas, münferit bir deprem olduğunu kaydetti.

Lekkas, Akdeniz'deki depremin Santorini ve İstanbul'da yaşanan depremlerle hiçbir ilgisi olmadığını vurguladı.

Yunanistan Sivil Koruma Genel Müdürlüğünün vatandaşların cep telefonlarına gönderdiği mesajla tsunami olasılığına karşı tedbiren sahilden uzak durulmasını istediği bölgelerde herhangi bir yıkım veya tsunami yaşanmadı, ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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