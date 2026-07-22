Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı Yunanistan yangınla mücadele ediyor

Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı Yunanistan yangınlarla mücadelesini sürdürüyor.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamalara göre, İyon Denizi'ndeki Kefalonya Adası'nın Kalligata bölgesinde, Batı Yunanistan'daki Agrinio ili yakınlarında bulunan Ano Kerasovo bölgesinde ve Lamia ili yakınlarındaki Afidnes bölgesindeki makilik alanlarda yangın çıktı.

Tüm yangınlara havadan ve karadan müdahale edildi.

Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, hava sıcaklığının çok yüksek olduğu Yunanistan'da bugün yangın riskinin yüksek olduğuna dikkati çekildi.

Açıklamada, zeminin kuru, havanın sıcak ve rüzgarlı olmasının yangın riskini artırdığına işaret edilerek, başkent Atina'nın da bulunduğu Attiki Bölgesi ile Ege'deki Eğriboz ve Rodos Adalarında yangın riskinde en yüksek ikinci seviye olan "turuncu alarm" verildiği bildirildi.

Ülkede 19 Temmuz'dan bu yana etkisini sürdüren sıcak hava dalgası nedeniyle bugün özellikle Attiki, Viotia, Ftiotida, Argolida, Tesalya ve Korinth bölgelerinde hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıktı.

Bazı bölgelerde sıcaklığın 43 dereceye kadar çıkacağı öngörüsüyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bugün açık alanlarda 13.00-17.00 saatlerinde çalışma yapılmasını yasaklamıştı.

Bu çerçevede çalışan güvenliğini sağlamak için hava sıcaklığının çok yüksek olacağı öngörülen Orta Yunanistan, Tesalya, Mora Yarımadası ve Attiki bölgelerinde 13.00-17.00 saatleri arasında inşaat, tersane, kurye hizmetleri gibi açık alanda yapılan işlerde çalışma yapılmasına izin verilmediği duyurulmuştu.

Ofis çalışanlarından sağlık sorunu bulunanlar ile yaşlı ve hamile gibi sağlık açısından risk grubunda yer alanların evden çalışmasına karar verilmişti.