Yunanistan'da Sol Partiler, Küresel Sumud Filosuna Yapılan Saldırıyı Kınadı

Yunanistan muhalefetindeki sol partiler İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınadı.

Muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) Partisi Lideri Sokratis Famelos, yaptığı yazılı açıklamada, "Filistin halkına insani yardım götüren Küresel Sumud Filosuna yapılmakta olan saldırı, Netanyahu'nun katil ve terörist politikasının bir başka parçasıdır. İnsanlığa ve dayanışmaya yapılan saldırı uluslararası hukukun net bir şekilde ihlalidir. Ne hükümet ne de uluslararası toplum sessiz kalabilir." ifadelerini kullandı.

Famelos, gönüllülerin yer aldığı gemilerden oluşan filonun, Gazze'deki çocuk ve sivillere yardım ulaştırana kadar desteğe ihtiyaç duyduğunu belirterek, İsrail'e yönelik sert yaptırımların ve gönüllülere tam koruma sağlanmasının da gerekli olduğunu kaydetti.

Yeni Sol Partisi Lideri Aleksis Hariçis de yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail güçlerinin Küresel Sumud Filosu'na saldırısı hukuk dışı ve korkutucudur. Az önce Dışişleri Bakanı (Yorgos Yerapetritis) ile görüştüm. Kendisini bir kez daha, mantıklı olmaya davet ettim. Gemilerin Gazze'ye ulaşabilmesi, Yunan ekibin güvenliğinin garanti alınabilmesi için Yunanistan'ın müdahalede bulunmasını talep ettim. Yarın mecliste tüm demokratik muhalif partileri İsrail'in terör saldırısını kınamaya davet edeceğim. Meclis, Gazze'ye dayanışmanın ifade edildiği bir platform olsun." ifadelerine yer verdi.

Hariçiş, tüm ülkede herkesi Küresel Sumud Filosu ve Filistin'e destek eylemlerine çağırarak, Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlere hitaben "Birlikteyiz. Adaletin kazanması için sonuna kadar dayanışma." vurgusunu yaptı.