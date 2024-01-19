Yunanistan'da görev yerlerinin Kızıldeniz olduğunu öğrenen fırkateyn mürettebatı istifa etti

Yunanistan'da, Kızıldeniz'deki Refah Muhafızı Operasyonu'na katılması planlanan fırkateynin 17 mürettebatının istifa ettiği bildirildi.

Yunan medyasına yansıyan haberlere göre, Kızıldeniz'de Husilere karşı görev alacak "YDRA" firkateyninin 17 mürettebatı istifa etti.

İNTİHAR GÖREVİNE GÖNDERİLDİKLERİNİ DÜŞÜNDÜKLERİ İÇİN İSTİFA ETTİLER

Yunanistan'da askerlerin haklarını koruyan "Spartakos Ağı" tarafından yayımlan açıklamada, hükümetin İsrail'in yanında yer aldığı ve askerlerin, kendilerinin bir intihar görevine gönderildiklerini anladıkları için istifa ettikleri kaydedildi.

Açıklamada, "Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırım savaşında İsrail'i destekleyen gemilere saldıran Husiler, hiçbir donanma gemisinin karşı koyamayacağı silahlı insansız hava araçlarını kullanıyor." ifadeleri yer aldı.

Parlamentodaki Yeni Sol grubu tarafından yayımlanan açıklamada, bu istifaların tehlikeli bir görevdeki çalışma ve ücret koşullarına karşı bir protesto olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Hükümeti, ülkemizi ve Deniz Kuvvetleri personelini savaş bölgesinde, özellikle uluslararası örgütler veya Avrupa Birliği'nin himayesi altında olmayan bir operasyona karıştırmamaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

KIZILDENİZ'DE NELER OLUYOR?

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim'de Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü belirtti. Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık'ta İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.