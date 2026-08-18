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Yunanistan'da Orman Yangınları Alarmı

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Yunanistan'ın Volos ili, Attika Bölgesi'ndeki Mandra Eidillias civarı ve Salamina Adası'nda orman yangınları başladığı bildirildi.

Yunanistan'ın Volos ili, Attika Bölgesi'ndeki Mandra Eidillias civarı ve Salamina Adası'nda orman yangınları başladığı bildirildi.

Yunan basınındaki haberlere göre, Salamina Adası'nın Profiti İlia bölgesinde ve başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attika Bölgesi'nin Mandra dolaylarında ormanlık alanda yangın meydana geldi.

Volos ilinin Aivaliotika ve Soros bölgelerinde de neredeyse eş zamanlı orman yangınları çıktı.

Tüm yangınlara karadan ve havadan müdahale başlatıldı.

Bugün Korfu Adası'nın Templani bölgesindeki, Thiva'da Eğriboz Adası'ndaki Komito Karisto bölgesinde ve Meriç ilinin Kumarlı köyündeki ormanlık alanlarda da yangın çıkmıştı.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından dün yapılan açıklamada, son 24 saatte 41 ormanlık alanda ve tarım arazisinde yangın çıktığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA
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