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Yunanistan'da Yaşlı Nüfus Çocukların İki Katı

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Yunanistan İstatistik Kurumu verilerine göre, ülkede her 100 çocuğa karşılık 182 kişi 65 yaş ve üzerinde. Doğum sayısı 2020'de 84 bin iken 2024'te 68 bine geriledi; doğurganlık oranı ise 1,2'ye düştü. Bu durum, Yunanistan'ın hızla yaşlanan nüfus yapısını gözler önüne seriyor.

Yunanistan'da yaşayan 65 yaş üstü kişi sayısının, çocuk sayısının neredeyse 2 katı olduğu bildirildi.

Yunanistan İstatistik Kurumunun (ELSTAT) açıkladığı rapora göre, ülkede her 100 çocuğa karşılık 182 kişi 65 yaş ve üzerinde bulunuyor.

Ülkede doğum sayısı da son yıllarda önemli ölçüde azaldı. 2020'de 84 bin 764 olan doğum sayısı, 2024'te 68 bin 467'ye geriledi. Aynı dönemde doğurganlık oranı 1,2 olarak kaydedildi.

Yunanistan'da ortalama anne olma yaşı 2024 itibarıyla 32,1 olarak hesaplanırken, ortalama yaşam süresi kadınlarda 84,4, erkeklerde ise 79,4 yıl olarak belirlendi.

Veriler, Yunanistan'ın hızla yaşlanan nüfus yapısına ve ülkedeki doğum oranlarının düşüşüne işaret ediyor.

Kaynak: AA
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