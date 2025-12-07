Haberler

Yunanistan'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'ın Kalavrita bölgesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem, çevre bölgelerde hissedildi. Deprem derinliği 5 kilometre olarak kaydedilirken, uzmanlar endişe verici bir durum olmadığını belirtti.

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda yer alan Kalavrita bölgesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yunan basınındaki haberlere göre, gece saatlerinde gerçekleşen sarsıntı çevre bölgelerde de hissedildi.

Yunanistan Ulusal Gözlemevine bağlı Jeodinamik Enstitüsünün açıklamasında, 4,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssünün Kalavrita'nın yaklaşık 6 kilometre batı-güneybatısı olduğu, sarsıntının ise 5 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtildi.

Deprem bilimci Gerasimos Papadopulos, ulusal basına yaptığı açıklamada, bölgenin sık depremler üreten bir fay hattı üzerinde bulunduğunu, "şimdilik endişe verici bir durum olmadığını" ifade etti.

Yunan Deprem Planlaması ve Koruma Örgütü (OASP) Başkanı Efthimios Lekkas da bölgede geçmişte daha büyük depremler meydana geldiğini anımsatarak, yaşanan sarsıntının ana deprem olup olmadığını söylemek için erken olduğunu bildirdi.

