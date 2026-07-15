Atina'da 15 Temmuz demokrasi şehitleri anıldı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni yapıldı.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes'in ev sahipliğinde büyükelçilik yerleşkesinde düzenlenen anma törenine, Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Işıl Işık Civelik, büyükelçilik çalışanları ve Türk kurumlarının Atina'daki temsilcileri katıldı.

Şehitler için bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Büyükelçi Erciyes, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının 10 yıl önceki darbe girişiminin sadece Türk devletine değil, aynı zamanda Türk milletinin iradesine, demokrasiye ve bağımsızlığa yöneltilmiş kanlı bir terör saldırısı olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Erciyes, o gece Türk milletinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara çıktığını, kahraman güvenlik güçleri ve vatansever askerlerle omuz omuza vererek darbecilere geçit vermediğini hatırlatarak, "O gece şehit düşen 253 vatandaşımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, iki bini aşkın gazimize şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

FETÖ'nün kimi zaman eğitim kurumu kimi zaman sivil toplum kuruluşu kimi zaman da dini bir yapı görünümü altında faaliyet gösteren, gizli hücre yapılanmasına sahip, uluslararası ölçekte örgütlenmiş, terör ve organize suç faaliyetlerini bir arada yürüten son derece tehlikeli bir yapı olduğuna dikkati çeken Erciyes, "Devletimiz, bu karanlık yapı tamamen tasfiye edilinceye kadar FETÖ ile mücadelesini aynı kararlılıkla sürdürecektir." dedi.

Erciyes, FETÖ'nün yalnızca Türkiye'yi hedef alan bir yapı olmadığına işaret ederek, faaliyet gösterdiği her ülkede kamu kurumlarına sızmaya çalışan, vergi kaçakçılığından kara para aklamaya, göçmen kaçakçılığından vize ve iltica sahtekarlıklarına kadar çok sayıda organize suç faaliyetine karışan uluslararası bir suç ağı olduğunu ve bulunduğu ülkelerin güvenliği ve kamu düzeni açısından da ciddi tehdit oluşturduğunu belirtti.

FETÖ ile mücadelenin, dost ve müttefik ülkelerle güvenlik alanında yürütülen işbirliğinin de önemli bir unsuru olduğunu vurgulayan Erciyes, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler de 4 mensubunu terör saldırılarında şehit vermiş bir büyükelçiliğin temsilcileri olarak, çok sayıda FETÖ mensubunun bulunduğu ve ülkemiz aleyhindeki faaliyetlerini sürdürdüğü bir ülkede görev yapmanın sorumluluğunu derinden hissediyoruz. Bu anlayışla, FETÖ tehdidini her fırsatta ve her düzeyde Yunan makamlarının dikkatine getiriyoruz. Yunanistan'dan, iyi komşuluk ilişkilerinin ve NATO müttefikliğinin gereği olarak, FETÖ, PKK ve DHKP/C başta olmak üzere ülkemizi hedef alan tüm terör örgütleriyle mücadelede Türkiye ile iş birliğini daha da güçlendirmesini bekliyoruz."

Erciyes, son dönemde organize suçla mücadelede Türkiye ile Yunanistan arasında gelişen işbirliğinden duyulan memnuniyeti dile getirerek, "Aynı anlayışın terörle mücadele alanına da yansımasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

Tören, şehitler için okunan dua ile sona erdi.

Anma günü etkinliği çerçevesinde katılımcılar, 15 Temmuz gecesi darbe girişimine karşı verilen mücadeleyi yansıtan fotoğraflardan oluşan sergiyi gezdi.