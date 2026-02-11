Haberler

Erdoğan, Yunan Başbakan Miçotakis ile Görüştü

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
