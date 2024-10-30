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Yunanistan, Almanya'dan II. Dünya Savaşı Tazminatı Talep Etti

Yunanistan, Almanya'dan II. Dünya Savaşı Tazminatı Talep Etti
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Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Alman mevkidaşı Steinmeier ile görüşmesinde, II. Dünya Savaşı sırasında yaşanan zararlara dair tazminat talebini yineledi. Almanya, bu konunun uluslararası hukuka göre kapandığını savunuyor.

II. Dünya Savaşı'nda yaşananlardan dolayı Almanya'dan tazminat talep eden Atina, bu isteğini, Yunanistan'ı ziyaret eden Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'e de dile getirdi.Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, ülkesini ziyaret eden Alman mevkidaşı Frank-Walter Steinmeier ile olan görüşmesinde, İkinci Dünya Savaşı'nda Alman ordularının neden olduğu zararların telafisi için tazminat talebini dile getirdi.

Başkent Atina'da ağırladığı Steinmeier ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuya değinen Sakelaropulu, Hitler Almanyası'nın İkinci Dünya Savaşı sırasında ülkesinden zorla aldığı ve bugüne dek kapatılmayan kredilerin ve savaş tazminatının, Yunan halkı için hala "çok önemli olduğunu" belirtti. 1941'de Yunanistan'ı işgal eden 1944'e kadar bu ülkede kalan dönemin Alman ordusunun (Wehrmacht) işlediği savaş suçları için Atina uzun süredir tazminat talep ediyor.

Steinmeier: Tazminat konusu uluslararası hukuka göre kapandı

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ise konuyla ilgili olarak, Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı öncesi ve esnasında yaptığı "acımasızlıkları" kabul ettiklerini ve bunun sorumluluğunu da taşıdıklarını ifade ettikten sonra sözlerini şöyle sürdürdü: "Sizin tarafınızdan dile getirilen hukuki sorunla ilgili olarak biz farklı bir görüşe sahibiz. Almanya'nın tazminatlarla ilgili hukuki sorunu uluslararası hukuka göre kapattığını biliyorsunuz. Diğer yandan tarihi ve ahlaki sorumluluklarımızın bilincindeyiz."

Almanya'nın, Yunanistan'ın Selanik kentinde kurulan Holokost Müzesi ve ülkesi tarafından hayata geçirilen Alman-Yunan Gençlik Değişim Programı için gösterdiği çabaları anımsatan Steinmeier, İkinci Dünya Savaşı'nda işlenen suçların zor bir konu olduğunu kabul ettiğini ifade ederek "bu konu günümüzde ilişkilerimizi belirlemeye devam ediyor ve bundan da kaçmamalıyız. Bu sebepten dolayı da ziyaretimde yine konuya bir alan açtım" dedi.

dpa / ET,TY

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Kaynak: Deutsche Welle / Güncel

Uluslararası İlişkiler Katerina Sakelaropulu Yunanistan Diplomasi Politika Almanya Güncel Dünya

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