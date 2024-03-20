Yunan Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağı Ege Denizi'nde düştü
Yunan Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağı, Ege Denizi'nde eğitim uçuşu sırasında denize düştü.
YUNAN F-16'SI EGE DENİZİ'NE DÜŞTÜ
Yunan basınına yansıyan haberlere göre, 337 Filo 110'uncu Avcı Kanadı'na ait F-16, Larissa'daki hava üssünden kalkarak 4 savaş uçağıyla eğitim uçuşuna katıldı. F-16 savaş uçağı, Ege Denizi'ndeki Arsura Adası açıklarında düştü.
PİLOT PARAŞÜTLE ATLADI
Uçaktan paraşütle atlayarak kurtulan pilot, arama kurtarma çalışması sonucu bulundu ve hastaneye kaldırıldı.