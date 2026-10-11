Yunan görüntü yönetmeni Andreas Sinanos, Altın Portakal'da jüri başkanı olacak

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Haber: Hilal SOLMAZ

(İSTANBUL) - 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 24–31 Ekim 2026 tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak. Festivalin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda jüri başkanlığını, dünya sinemasının önemli yönetmenleriyle çalışan ödüllü Yunan görüntü yönetmeni Andreas Sinanos üstlenecek. Theo Angelopoulos ile uzun yıllar süren iş birliğiyle tanınan Sinanos, Türk sinemasında da birçok önemli filmin görüntü yönetmenliğini yaptı.

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'ndeki Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda jüri başkanlığını, ödüllü Yunan görüntü yönetmeni Andreas Sinanos yapacak.

Avrupa sinemasının önemli yönetmenlerinden Theo Angelopoulos ile uzun yıllar çalışan Sinanos, yönetmenin "Leyleğin Geciken Adımı", "Ulis'in Bakışı", "Sonsuzluk ve Bir Gün", "Ağlayan Çayır" ve "Zamanın Tozu" filmlerinin görüntü yönetmenliğini üstlendi. Sinanos, Angelopoulos'un tamamlanamayan son filmi "Öteki Deniz"de de görev aldı.

Uzun planları, şiirsel anlatımı ve kendine özgü sinema diliyle tanınan Angelopoulos'un filmlerinde görüntü yönetmenliği yapan Sinanos, "Ağlayan Çayır" ile Avrupa Film Akademisi En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü'ne aday gösterildi.

TÜRK SİNEMASINDA DA ÖDÜLLÜ FİLMLERE İMZA ATTI

Kariyeri boyunca Michael Cacoyannis, Chris Marker ve Hiner Saleem gibi uluslararası yönetmenlerin yanı sıra Tayfun Pirselimoğlu, Özcan Alper, Semih Kaplanoğlu ve Murat Pay gibi Türk yönetmenlerle de çalışan Sinanos, Türkiye'de birçok ödüle değer görüldü.

Özcan Alper'in "Rüzgarın Hatıraları" filmiyle Antalya Film Festivali ve Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) En İyi Görüntü Yönetmeni ödüllerini kazanan Sinanos, Tayfun Pirselimoğlu'nun "Yol Kenarı" filmiyle de SİYAD ödülünün sahibi oldu. Murat Pay'in "Dilsiz" filmindeki çalışması ise Malatya, Kayseri ve Boğaziçi film festivallerinde En İyi Görüntü Yönetmeni ödülleriyle karşılık buldu.

ULUSLARARASI SİNEMADA ÖDÜLLERLE DOLU BİR KARİYER

Avrupa Film Akademisi (EFA), Fransız Görüntü Yönetmenleri Birliği (AFC) ve Yunan Görüntü Yönetmenleri Derneği (GSC) üyesi olan Sinanos, Yunan sinemasındaki çalışmalarıyla da çeşitli ödüller kazandı.

Vassiliki Iliopoulou'nun "The Crossing" ve Yiannis Diamantopoulos'un "True Beauty" filmleriyle Yunanistan Kültür Bakanlığı En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü'ne değer görülen Sinanos, "Olga Robards", "Equinox" ve "The Master of Shadows" filmleriyle de Selanik Film Festivali'nde ödüller kazandı.

Sinanos, 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde bu kez kamera arkasındaki deneyimini jüri başkanlığına taşıyarak Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan yapımların değerlendirilmesine öncülük edecek.

Kaynak: ANKA