Yunan basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk dış politikasına övgü

Yunanistan'ın en çok takip edilen haber portallarından "in.gr", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin iç ve dış siyasette son dönemde izlediği politikaların başarılı olduğu değerlendirmesini yaptı.

"Erdoğan'ın savaşları" başlıklı haberde "Erdoğan nasıl hem içerde hem de dışarıda güç kazanıyor" ifadesiyle Türkiye'nin son dönemdeki adımları değerlendirildi.

Terör örgütü PKK için "Türk hükümetlerinin yıllardır karşı karşıya olduğu sorun" tanımını kullanılan haberde, "(PKK'nın) feshi onlarca yıl büyük bir bahisti, şimdi ise Türk Cumhurbaşkanı'nı önemli ölçüde güçlendiriyor." ifadesi kullanıldı.

Terör örgütü PKK'nın feshine ilişkin ayrıntılara yer verilen haberde, "Öte yandan, Erdoğan Türkiye'yi diplomatik müdahale gücü olan ve jeopolitik satranç tahtasında rol sahibi bir ülke olarak konumlandırmaya çalışıyor ve bunu büyük ölçüde de başarıyor." denildi.

Bu durumun Ukrayna'dan Ortadoğu'ya kadar geniş bir coğrafyada geçerli olduğuna işaret edilerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna arasındaki zor dengeyi koruyarak Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelere de ev sahipliği yapmaya hazır olduğu vurgulandı.

Türkiye'nin Suriye'de de yeni rejimle avantajlı bir ilişkiye sahip olduğuna işaret edilerek, "Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından da değerli bir müttefik olarak nitelendirildi." ifadesi yer aldı.

Türkiye'nin uluslararası alandaki diğer başarıları arasında Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Türkiye'nin ziyaret davetini kabul etmeye hazır olduğunu bildirmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalyan savunma sanayisindeki Türk yatırımları aracılığıyla Avrupa Birliği'nin savunma politikasında rol oynama girişimi gösterildi.

Öte yandan haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk-Yunan ilişkilerinde de tansiyonu düşük tutmayı başardığı kaydedildi.