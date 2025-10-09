Yunak'ta Yıkılan Balıkçılar Köprüsü'nün Yapımına Başlandı

Haberler

Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, yıkılan Balıkçılar Köprüsü'nün inşaatına başlandığını duyurdu. Köprünün yaklaşık bir ay içinde açılacağı belirtilirken, Günaltay, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, yıkılan Balıkçılar Köprüsü'nün yapımına başlandığını söyledi.

Günaltay ve beraberindekiler inşaat çalışmasını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Günaltay, gazetecilere, köprünün yaklaşık 1 ay içerisinde açılacağını söyledi.

Yunak'ın son dönemlerde doğal afetlerden en çok etkilenen ilçelerin başında geldiğini belirten Günaltay, "Balıkçılar Köprüsü de bu afetlerin etkisiyle ciddi hasar gördü. Konya Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle köprümüz yeniden inşa edilerek halkımızın hizmetine sunulacak. İlçemize verdiği katkı ve desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ediyorum." dedi.

